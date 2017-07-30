Эрнани не перейдёт в СПАЛ

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Эрнани не перейдёт в СПАЛ

Переход полузащитника "Зенита" Эрнани в СПАЛ сорвался, сообщает GazzaMercato.

По информации источника, итальянский клуб передумал покупать 23-летнего бразильца из-за слишком высоких финансовых затрат на его трансфер.

Ранее сообщалось, что СПАЛ хочет взять Эрнани в аренду с правом последующего выкупа.

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