Эрнани: "Переход Неймара в ПСЖ сыграл важную роль в моем решении перейти в "Сент-Этьен"

Полузащитник питерского "Зенита" Эрнани назвал причину своего перехода на правах аренды во французский "Сент-Этьен".

"Переход Неймара в ПСЖ, безусловно, сыграл важную роль в моем решении перейти в "Сент-Этьен". Он является звездой мирового футбола, одним из лучших игроков мира. Своим переходом Неймар привлек внимание к Франции. Команды в этой стране уже имеют в своих составах топ-игроков. Приход Неймара поможет росту местного футбола и привлечет внимание болельщиков. Надеюсь, что встречусь с ним на поле и выйду победителем в дуэли с ним", - цитирует 23-летнего хавбека чемпионат.com.

Напомним, "Зенит" не смог подписать хавбека "Сассуоло". | soccernews.ru