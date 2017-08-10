Эрнани: "Переход Неймара в ПСЖ сыграл важную роль в моем решении перейти в "Сент-Этьен"
Полузащитник питерского "Зенита" Эрнани назвал причину своего перехода на правах аренды во французский "Сент-Этьен".
"Переход Неймара в ПСЖ, безусловно, сыграл важную роль в моем решении перейти в "Сент-Этьен". Он является звездой мирового футбола, одним из лучших игроков мира. Своим переходом Неймар привлек внимание к Франции. Команды в этой стране уже имеют в своих составах топ-игроков. Приход Неймара поможет росту местного футбола и привлечет внимание болельщиков. Надеюсь, что встречусь с ним на поле и выйду победителем в дуэли с ним", - цитирует 23-летнего хавбека чемпионат.com.
Напомним, "Зенит" не смог подписать хавбека "Сассуоло". | soccernews.ru
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