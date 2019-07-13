Эрнани попрощался с "Зенитом"

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Эрнани попрощался с "Зенитом"

Бразильский хавбек Эрнани опубликовал прощальное письмо, адресованное "Зениту".

Напомним, что футболист на правах аренды перешёл в "Парму", а через год итальянский клуб обязан выкупить его трансфер за 4,5 миллиона евро.

"Спасибо "Зенит", каждому из моих товарищей по команде, тренерскому штабу, административному персоналу, всем людям, работающим в клубе, и болельщикам за эти два с половиной года проведённых вместе. Давай "Зенит". Благодарю за всё", - написал 25-летний полузащитник в своём твиттере.

Эрнани выступал за "Зенит" с января 2017 года. В прошлом сезоне на его счету один гол и два ассиста в 26 играх.

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