Эрнани: "Я признателен "Зениту" за предоставленную возможность, но мне нужно думать о развитии карьеры"

Хавбек "Зенита" Эрнани поделился мнением о своем переходе в питерский клуб.

"Я не общался с Манчини лично, но чувствовал, что у меня возникнут проблемы с получением игровой практики. При этом мой агент получил очень интересные предложения от европейских клубов, в которых я мог бы продолжить развитие. В итоге решил покинуть "Зенит". Никаких сожалений нет. Я признателен российскому клубу за предоставленную возможность и по-прежнему связан с ним контрактом, но мне нужно думать о развитии карьеры.

До трансфера в "Зенит" я провёл прекрасный сезон в Бразилии, имел несколько вариантов продолжения карьеры и сделал выбор в пользу "сине-бело-голубых", чьё предложение было очень хорошим для меня и моей семьи - в личном и профессиональном плане. Думаю, в тот момент это был правильный выбор" - цитируют Эрнани французские СМИ.

Напомним, что этим летом Эрнани отправился в аренду в "Сент-Этьен".

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