Эрнесто сделал заявление о Лопетеги после матча "Барселона" - "Реал"

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Эрнесто сделал заявление о Лопетеги после матча "Барселона" - "Реал"
Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде заявил, что он поддерживает наставника "Реала" Хулене Лопетеги. Напомним, что в матче 10-го тура "Барселона" разгромила "Реал" со счетом 5:1.

"Я знаю, какого быть в положении Лопетеги. Это очень сложно. Когда у команды все идет не так, то это сказывается на тренере. Таков футбол. То, что происходит в данный момент с Лопетеги, может случиться со мной через несколько недель. Все тренеры подвержены риску.

Я желают всего хорошего Лопетеги. Не знаю, заслуживает он отставки или нет. Но я считаю отставки несправедливыми", – цитирует Вальверде Marca.

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