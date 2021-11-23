Эрнесто Вальверде может возглавить "Манчестер Юнайтед"
Фото: твиттер "Барселоны"/Автор неизвестен
Новым главным тренером "Манчестер Юнайтед" может стать Эрнесто Вальверде, сообщает The Guardian.
По сведениям источника, английский клуб провел предварительные переговоры с испанским специалистом, который является безработных с тех пор, как был уволен из "Барселоны" в январе 2020 года.
Напомним, что "Манчестер Юнайтед" остался без тренера после увольнения Уле-Гуннара Сульшера.
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|Челси
|27
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|Манчестер Юнайтед
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|6
|Тоттенхэм
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|Шеффилд Юнайтед
|27
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|8
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|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
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|27
|37
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|Эвертон
|27
|36
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|Саутгемптон
|27
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|Кристал Пэлас
|27
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|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
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|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
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|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
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