Эрнесто Вальверде может возглавить "Манчестер Юнайтед"

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Эрнесто Вальверде может возглавить "Манчестер Юнайтед"

Фото: твиттер "Барселоны"/Автор неизвестен

Новым главным тренером "Манчестер Юнайтед" может стать Эрнесто Вальверде, сообщает The Guardian.

По сведениям источника, английский клуб провел предварительные переговоры с испанским специалистом, который является безработных с тех пор, как был уволен из "Барселоны" в январе 2020 года.

Напомним, что "Манчестер Юнайтед" остался без тренера после увольнения Уле-Гуннара Сульшера.

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