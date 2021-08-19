Эрнесто Вальверде неоднозначно высказался о своих отношениях с Месси

1 Теги эрнесто вальвердебарселоналионель месси

Эрнесто Вальверде неоднозначно высказался о своих отношениях с МессиЭкс-тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде неоднозначно высказался о взаимоотношениях с Лионелем Месси в период работы в стане сине-гранатовых.

"Об этих вещах нельзя говорить, они – часть тайны. Хорошо, что это так. Лучше, чтобы люди не знали, кто мы есть. И думали, что мы все знаем. Им лучше не знать правды", – сказал Вальверде.

Напомним, что Вальверде был уволен из "Барселоны" в январе 2020 года из-за неудовлетворительных результатов. Месси этим летом стал игроком ПСЖ.

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