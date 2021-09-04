Ерохин - автор первого гола сборной России при Карпине

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Ерохин - автор первого гола сборной России при Карпине

Фото твиттер сборной России

Сборная России быстро открыла счёт в матче 5-го тура квалификации ЧМ-2022 против Кипра.

Уже на шестой минуте встречи забил полузащитник "Зенита" Александр Ерохин с передачи Фёдора Смолова.

Это первый гол национальной команды после назначения Валерия Карпина на пост главного тренера.

Напомним, что у сборной сменился наставник в июле, а дебютная игра нового рулевого с Хорватией завершилась нулевой ничьей.

Не пропустите: Карпин назвал стартовый состав сборной России на матч с Кипром, Баринов - новый капитан команды. | http://soccernews.ru
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