Полузащитник "Зенита" и сборной России Александр Ерохин близок к возвращению в строй, сообщает официальный твиттер национальной команды.

28-летний футболист в понедельник занимался по индивидуальной программе, однако ожидается, что уже сегодня он приступит к тренировкам в общей группе.

Напомним, что Ерохин восстанавливается после травмы стопы.

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