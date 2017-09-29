Ерохин: "Было важно обыграть прямых конкурентов по группе"

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Ерохин: "Было важно обыграть прямых конкурентов по группе"

Полузащитник "Зенита" Александр Ерохин высказался после матча второго тура группового этапа Лиги Европы против "Реал Сосьедада".

"Забили три гола серьёзному сопернику и заработали важные три очка, которые нам помогут. "Реал Сосьедад" достаточно хорошо контролировал мяч, поэтому нам нужно было грамотно позиционно защищаться. Согласен с мнением Манчини, что это один из самых важных матчей в сезоне. Было важно обыграть прямых конкурентов по группе, в том числе в психологичном плане" - сказал Ерохин.

Напомним, что "Зенит" победил "Реал Сосьедад" со счётом 3:1. 

Также читайте: Манчини: "Мы сыграли с "Реал Сосьедадом" в свой футбол". | http://soccernews.ru

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