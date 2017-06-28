Ерохин и Ильин перейдут в "Зенит"

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Ерохин и Ильин перейдут в "Зенит"

Полузащитник "Ростова" Александр Ерохин и нападающий "Урала" Владимир Ильин близки к переходу в "Зенит", сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, Ерохин достанется "Зениту" бесплатно, так как его контракт с "Ростовом" истекает в конце июня. Ильин достанет питерцам за 2,5 миллиона евро.

В минувшем сезоне 27-летний Ерохин провел 39 матчей во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 5 результативных передач. На счету 25-летнего Ильина 6 мячей в 15 поединках.

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