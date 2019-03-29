Ерохин и Маркизио не будут участвовать в матче "Зенит" - "Оренбург"

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Ерохин и Маркизио не будут участвовать в матче "Зенит" - "Оренбург"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак о том, кто не сможет участвовать в матче 21-го тура РПЛ с "Оренбургом". 

"Кузяева мы потеряли надолго. Остальные все готовы, за исключением Ерохина и Маркизио. Они пока не тренируются с командой. Длительные перелёты Нобоа и Барриоса - стресс для организма. Посмотрим на их состояние завтра. Конечно, чем больше времени на подготовку, тем лучше", - сказал Семак.

Встреча "Зенита" с "Оренбургом" состоится 31 марта в Петербурге. Начало - в 14:00 (мск).

"Зенит" занимает лидирующую позицию в турнирной таблице чемпионата России, набрав 41 балл. 

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