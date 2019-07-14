Ерохин - лучший игрок матча "Зенит" – "Тамбов"



Полузащитник "Зенита" Александр Ерохин признан лучшим игроком матча 1-го тура чемпионата России против "Тамбова" (2:1).

В этой встрече Ерохин стал автором забитого мяча, открыв счет на 46-й минуте. Хавбек провел на поле 66 минут, а затем его заменил Алексей Сутормин.

29-летний Ерохин перешел в "Зенит" в 2017 году из "Ростова". Всего за петербургский клуб он сыграл 67 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и отдал шесть результативных передач.

Не пропустите: Генич анонсировал переход игрока "Зенита" в "Сочи". | http://soccernews.ru