Ерохин - лучший игрок матча "Зенит" – "Тамбов"

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Ерохин - лучший игрок матча "Зенит" – "Тамбов"
Полузащитник "Зенита" Александр Ерохин признан лучшим игроком матча 1-го тура чемпионата России против "Тамбова" (2:1).

В этой встрече Ерохин стал автором забитого мяча, открыв счет на 46-й минуте. Хавбек провел на поле 66 минут, а затем его заменил Алексей Сутормин.

29-летний Ерохин перешел в "Зенит" в 2017 году из "Ростова". Всего за петербургский клуб он сыграл 67 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и отдал шесть результативных передач.

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