Ерохин - лучший игрок матча "Зенит" – "Тамбов"
Полузащитник "Зенита" Александр Ерохин признан лучшим игроком матча 1-го тура чемпионата России против "Тамбова" (2:1).
В этой встрече Ерохин стал автором забитого мяча, открыв счет на 46-й минуте. Хавбек провел на поле 66 минут, а затем его заменил Алексей Сутормин.
29-летний Ерохин перешел в "Зенит" в 2017 году из "Ростова". Всего за петербургский клуб он сыграл 67 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и отдал шесть результативных передач.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|30
|64
|2
|Локомотив Москва
|30
|56
|3
|Краснодар
|30
|56
|4
|ЦСКА Москва
|30
|51
|5
|Спартак Москва
|30
|49
|6
|Арсенал Тула
|30
|46
|7
|Оренбург
|30
|43
|8
|Ахмат
|30
|42
|9
|Ростов
|30
|41
|10
|Урал
|30
|38
|11
|Рубин
|30
|36
|12
|Динамо Москва
|30
|33
|13
|Крылья Советов
|30
|28
|14
|Уфа
|30
|26
|15
|Анжи
|30
|21
|16
|Енисей Красноярск
|30
|20