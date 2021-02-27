Ерохин назвал главных конкурентов "Зенита" в борьбе за чемпионство

Полузащитник питерского "Зенита" Александр Ерохин поделился ожиданиями от чемпионской гонки в текущем сезоне РПЛ.

"Главные конкуренты всё те же - "Спартак", ЦСКА. Думаю, и "Локомотив" с "Краснодаром" доберут те очки, что потеряли осенью. Сейчас игра с "Ростовом" - тоже непростой соперник. Много моментов создают, хорошую игру показывают. Очень важно хорошо начать этим матчем новое полугодие в чемпионате. Что мне бросилось в глаза - "Спартак" несколько поменял стиль игры. Много выходов через короткий пас, стараются, не боясь, играть в своей штрафной. Отчасти это рискованно. Но с новичками "Спартак" будет хорошим конкурентом", - сказал Ерохин.

"Зенит" лидирует в Премьер-лиге с 41 очком в 19 турах, у ЦСКА - 37, у "Спартака" - 35, у "Краснодара" - 30, у "Локомотива" - 28.

"Сине-бело-голубые" примут "Ростов" сегодня в 16:30 по московскому времени.

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