Ерохин назвал игрока сборной России, который пользуется популярностью у девушек

Теги артём дзюбаалександр ерохинзенит санкт-петербургроссия

Ерохин назвал игрока сборной России, который пользуется популярностью у девушек

Хавбек "Зенита" и сборной России Александр Ерохин заявил, что нападающий Артем Дзюба пользуется популярностью среди девушек. Об этом сообщает телеканал RT.

"Кому из футболистов сборной чаще всего улыбаются девушки? Конечно, сейчас - Артему Дзюбе. Кто из футболистов национальной команды самый красивый, по мнению вашего окружения? Честно говоря, никогда не обсуждал этот вопрос с моим окружением", - сказал Ерохин.

Завтра, 3 августа, "Зенит" в рамках 4-го тура РПЛ встретится с "Краснодаром". Начало - в 21:30 (мск).

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