Ерохин назвал команды, с которыми хотел бы встретиться в Лиге Чемпионов
Хавбек "Зенита" Александр Ерохин рассказал, с кем бы он хотел сыграть в Лиге Чемпионов.
"Очень интересно было бы сыграть против "Реала" на "Сантьяго Бернабеу" или "Барселоны" на "Камп Ноу". Или против "Ювентуса". Но не люблю загадывать наперед, ведь нашими соперниками могут стать команды не слабее этих", - заявил Ерохин.
Напомним, что в минувшем сезоне "Зенит" стал чемпионом России и при жеребьевке групповой стадии Лиги Чемпионов клуб будет находиться в первой корзине.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|30
|64
|2
|Локомотив Москва
|30
|56
|3
|Краснодар
|30
|56
|4
|ЦСКА Москва
|30
|51
|5
|Спартак Москва
|30
|49
|6
|Арсенал Тула
|30
|46
|7
|Оренбург
|30
|43
|8
|Ахмат
|30
|42
|9
|Ростов
|30
|41
|10
|Урал
|30
|38
|11
|Рубин
|30
|36
|12
|Динамо Москва
|30
|33
|13
|Крылья Советов
|30
|28
|14
|Уфа
|30
|26
|15
|Анжи
|30
|21
|16
|Енисей Красноярск
|30
|20