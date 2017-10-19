Ерохин ответил на обвинения Промеса

Теги александр ерохинквинси промес

Ерохин ответил на обвинения ПромесаПолузащитник питерского "Зенита" Александр Ерохин ответил на слова вингера московского "Спартака" Квинси Промеса, который заявил, что российские футболисты не стремятся играть за европейские топ-клуба, предпочитая получать огромные деньги на родине.

"Я бы не сказал, что в России играют только из-за больших денег. Такие клубы, как "Зенит", стремятся каждый год бороться за чемпионство и играть в Лиге Чемпионов с лучшими командами. Поэтому футбольная составляющая тут также на высоком уровне", - цитирует 28-летнего хавбека Спорт день за днем.

Напомним, сегодня "Зенит" сыграет против "Русенборга". | soccernews.ru

комментарии
вася

они на хер не кому не нужны

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Иван

ты бревно!

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oleg

Причём тут Ерохин?Если у нас платят такие деньги ,что игрокам от них отказываться?

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Угрюмый

В топах надо пахать, и пахать самому. Пример Аршавин- перестал пахать, зазвездился, сел на скамью и потом ДОСВИДАНЬЯ!!!

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Владимир Пулин

Ерохин вообще не уровень Зенита!!!!! Не понимаю за какие заслуги он в состав попадает???

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oleg

А что у зенита какой-то невъебенный уровень?

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спартак

да что ты пургу гонишь......... аж смешно ..не из за денег ...... а чего же ты тогда играешь за зенит ...пройдет пару лет и ты им станешь не нужен........

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братья березуцкие деревянные ушлепки

Ерохин хуй мутный, молчал бы выпердыш ростовский.

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дзагоев кривоногое чмо

Ерохин был нормальным чуваком до перехода в Зенит, а сейчас оскотинился.

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акинфеев-пидор

Ерохину нужно было оставаться в Ростове и не пиздить.

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Али

Ерохин рот матал твой, молчи бля.

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Шим

Да бля, такие клубы как Зенит из бюджета кормят милионами таких пидоров как Ерохин.

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гурам

Ерошка пиздабол бля,превертыш сссука. За идею в Зенит убёг полюбому. Чипушила

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андже

промес за идею не в евроклубе!

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саша

ну да! Ерохин сбежал в зенит из ростова, наверное из принципа...

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Алекс

ахахахахаха. Ерохин насмешил

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