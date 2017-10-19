Ерохин ответил на обвинения Промеса

Полузащитник питерского "Зенита" Александр Ерохин ответил на слова вингера московского "Спартака" Квинси Промеса, который заявил, что российские футболисты не стремятся играть за европейские топ-клуба, предпочитая получать огромные деньги на родине.

"Я бы не сказал, что в России играют только из-за больших денег. Такие клубы, как "Зенит", стремятся каждый год бороться за чемпионство и играть в Лиге Чемпионов с лучшими командами. Поэтому футбольная составляющая тут также на высоком уровне", - цитирует 28-летнего хавбека Спорт день за днем.

Напомним, сегодня "Зенит" сыграет против "Русенборга". | soccernews.ru