Ерохин поделился мнением о соперниках сборной России на Евро-2020

Хавбек питерского "Зенита" Александр Ерохин порассуждал о соперниках сборной России на групповом этапе Чемпионата Европы 2020 года.

Напомним, что россияне сразятся с Бельгией, Данией и Финляндией. Два из трёх матчей они проведут в Санкт-Петербурге.

"Финны и датчане могут выстрелить на турнире. Сборная Финляндии достаточно неожиданно вышла в финальный этап, хотя по уровню игры так не скажешь. Теему Пукки едва не стал лучшим бомбардиром отбора, и в АПЛ забивает, хотя его команда в зоне вылета. Смотрел несколько матчей "Норвича" – видно, что от этого нападающего зависит вся игра.

У сборной Дании вообще несколько звёзд в составе. Эриксен недавно перешёл в "Интер" и уже забивает. Ему вообще времени на раскачку не понадобилось. Это игрок очень высокого уровня.

Что касается Бельгии, то мы с ними играли достаточно часто за последние годы – и в товарищеских матчах, и в официальных. У нашего тренерского штаба много информации по этой сборной, так что, скорее, хорошо, что мы можем тщательно подготовиться к этому сопернику", - сказал Ерохин.

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