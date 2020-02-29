Ерохин поделился мнением о соперниках сборной России на Евро-2020

Теги александр ерохинзенит санкт-петербургроссиябельгияданияфинляндия

Ерохин поделился мнением о соперниках сборной России на Евро-2020

Хавбек питерского "Зенита" Александр Ерохин порассуждал о соперниках сборной России на групповом этапе Чемпионата Европы 2020 года.

Напомним, что россияне сразятся с Бельгией, Данией и Финляндией. Два из трёх матчей они проведут в Санкт-Петербурге.

"Финны и датчане могут выстрелить на турнире. Сборная Финляндии достаточно неожиданно вышла в финальный этап, хотя по уровню игры так не скажешь. Теему Пукки едва не стал лучшим бомбардиром отбора, и в АПЛ забивает, хотя его команда в зоне вылета. Смотрел несколько матчей "Норвича" – видно, что от этого нападающего зависит вся игра.

У сборной Дании вообще несколько звёзд в составе. Эриксен недавно перешёл в "Интер" и уже забивает. Ему вообще времени на раскачку не понадобилось. Это игрок очень высокого уровня.

Что касается Бельгии, то мы с ними играли достаточно часто за последние годы – и в товарищеских матчах, и в официальных. У нашего тренерского штаба много информации по этой сборной, так что, скорее, хорошо, что мы можем тщательно подготовиться к этому сопернику", - сказал Ерохин.

Не пропустите: Кокорин намерен сыграть за сборную России на Евро-2020. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Зенит" испытывает колоссальные проблемы с атакой перед матчем с "Локомотивом"

"Зенит" испытывает колоссальные проблемы с атакой перед матчем с "Локомотивом"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 19 45
2 Краснодар Краснодар 19 35
3 Ростов Ростов 19 34
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 19 34
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 19 34
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 19 25
7 Уфа Уфа 19 25
8 Динамо Москва Динамо Москва 19 24
9 Урал Урал 19 24
10 Спартак Москва Спартак Москва 19 22
11 Тамбов Тамбов 19 21
12 Оренбург Оренбург 19 20
13 Рубин Рубин 19 19
14 Крылья Советов Крылья Советов 20 19
15 Ахмат Ахмат 19 19
16 Сочи Сочи 18 15
Полная таблица

топ-5 тегов