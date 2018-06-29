Ерохин поделился ожиданиями от матча против сборной Испании
Полузащитник сборной России Александр Ерохин высказался в преддверии матча 1/8 финала ЧМ-2018 против национальной команды Испании.
"Изучаем соперника, готовимся. Есть наработки. Волнение? Как обычно, немного есть, но ничего необычного. Какие эмоции вызывает Испания? Точно не страх. Уже недавно встречались с испанцами в товарищеском матче. Готовимся с уверенностью в собственных силах. Играем от матча к матчу, не ставили планок. Нет чувства выполненного долга, хотим победить. Но понимаем, что матч с Испанией решит очень многое" - сказал Ерохин.
Напомним, что матч Испания - Россия состоится 1 июля в 17:00 по московскому времени.
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