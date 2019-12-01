Ерохин подвел итоги матча со "Спартаком"
Полузащитник "Зенита" Александр Ерохин прокомментировал победный матч 18-го тура РПЛ со "Спартаком" (1:0). Об этом сообщает пресс-служба клуба.
"В раздевалке уже можно поставить барабан, чтобы веселее было. Крутая атмосфера, все рады, поздравляю с победой наших болельщиков. Этот матч был очень важным с турнирной точки зрения и с психологической, важная победа", - сказал Ерохин.
"Зенит" с 42 баллами занимает 1 место в турнирной таблице чемпионата России. У "Спартака" 22 очка и 8 позиция.
В 19-м туре РПЛ "Зенит" сыграет с "Динамо" (6 декабря), "Спартак" встретится с "Ростовом" (8 декабря).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|17
|39
|2
|Локомотив Москва
|18
|34
|3
|ЦСКА Москва
|17
|33
|4
|Краснодар
|17
|33
|5
|Ростов
|18
|31
|6
|Динамо Москва
|18
|24
|7
|Уфа
|18
|22
|8
|Спартак Москва
|17
|22
|9
|Урал
|18
|21
|10
|Ахмат
|18
|19
|11
|Арсенал Тула
|17
|19
|12
|Оренбург
|17
|19
|13
|Крылья Советов
|18
|18
|14
|Рубин
|18
|18
|15
|Тамбов
|17
|17
|16
|Сочи
|17
|14