Ерохин подвел итоги матча со "Спартаком"

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Ерохин подвел итоги матча со "Спартаком"

Полузащитник "Зенита" Александр Ерохин прокомментировал победный матч 18-го тура РПЛ со "Спартаком" (1:0). Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"В раздевалке уже можно поставить барабан, чтобы веселее было. Крутая атмосфера, все рады, поздравляю с победой наших болельщиков. Этот матч был очень важным с турнирной точки зрения и с психологической, важная победа", - сказал Ерохин.

"Зенит" с 42 баллами занимает 1 место в турнирной таблице чемпионата России. У "Спартака" 22 очка и 8 позиция.

В 19-м туре РПЛ "Зенит" сыграет с "Динамо" (6 декабря), "Спартак" встретится с "Ростовом" (8 декабря).

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