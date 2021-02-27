Ерохин порассуждал о целях сборной России на Евро-2020
Полузащитник питерского "Зенита" Александр Ерохин рассказал, какие задачи должны стоять перед сборной России на грядущем Чемпионате Европы.
"Как минимум надо выходить из группы, а дальше - кто попадётся. Но в плей-офф хочется ставить только максимальные цели", - заявил Ерохин.
На групповом этапе Евро-2020 соперниками россиян станут Бельгия, Дания и Финляндия.
Ожидается, что сборная проведёт матчи с бельгийцами и финнами в Санкт-Петербурге.
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