Ерохин: "Поздравить Акинфеева в раздевалке у нас не получилось"

Полузащитник сборной России Александр Ерохин рассказал, что после матча 1/8 финала Чемпионата Мира-2018 против Испании (1:1, 4:3 - пен.) голкипер россиян Игорь Акинфеев отправился на допинг-проверку.

"Еще на поле все к нему подбежали. А вот поздравить в раздевалке уже не получилось. Игоря сразу же забрали на допинг-проверку. Наш капитан просто лучший. Все ребята ему очень благодарны.

Все понимали, что исход матча непредсказуем, и серию пенальти мы не исключали. Отрабатывали этот элемент перед встречей с испанцами, но полностью подготовиться к нему просто нереально. По сути, нельзя даже предугадать, кто из игроков останется на поле к моменту пробития пенальти", - отметил Ерохин.

Читайте: Саутгейт: "Россию нужно уважать" | soccernews.ru