Ерохин: "Приложим максимум усилий, чтобы Азмун не забил"

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Ерохин: "Приложим максимум усилий, чтобы Азмун не забил"Полузащитник сборной России Александр Ерохин высказался о предстоящей товарищеской игре своей команды против Ирана.

"Иран? Знаю, что они были чемпионами в Азии, это сильная команда. Так что наверняка предстоит тяжелый матч. Азмун? Приложим максимум усилий, чтобы он не забил", - приводит слова 27-летнего хавбека Спорт день за днем.

Напомним, тренер Южной Кореи прокомментировал поражение от России. | soccernews.ru

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