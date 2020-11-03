Ерохин признан игроком октября в "Зените"

Хавбек "Зенита" Александр Ерохин признан лучшим игроком октября. Об этом сообщается в твиттере клуба.

В прошлом месяце 31-летний футболист в 4 матчах РПЛ забил 4 гола. Также он провел два матча Лиги Чемпионов.

В нынешнем сезоне в активе Ерохина 15 матчей и 6 голов.

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