Ерохин прокомментировал чемпионскую гонку в РПЛ

Хавбек питерского "Зенита" Александр Ерохин поделился мыслями о борьбе за чемпионство в текущем розыгрыше российской Премьер-лиги.

"И "Локомотив", и остальные наши конкуренты в таблице просто так не сдадутся. Читаю интервью ребят из других команд и понимаю, насколько они заряжены именно на "Зенит", - сказал Ерохин.

Сегодня "сине-бело-голубые" примут "Локомотив" в рамках 20-го тура РПЛ.

Стоит отметить, что "Зенит" опережает идущий вторым "Краснодар" на 10 очков.

Не пропустите: Ерохин поделился мнением о соперниках сборной России на Евро-2020. | http://soccernews.ru