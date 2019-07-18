Ерохин прокомментировал продление контракта с "Зенитом"
Полузащитник "Зенита" Александр Ерохин поделился эмоциями после подписания нового контракта с питерским клубом.
Стороны заключили соглашение до лета 2022 года с опцией пролонгации ещё на 12 месяцев.
"Я очень рад, что продлил контракт с "Зенитом". До конца действующего соглашения оставался ещё год, но мы решили все вопросы заранее. Договорились обо всём быстро - и клуб был во мне заинтересован, и я сразу сказал, что хочу остаться в "Зените". Долгосрочный контракт лично для меня - мотивирующий фактор. Мы стали чемпионами в прошедшем сезоне, скоро стартуем в Лиге Чемпионов УЕФА.
"Зенит" - топ-клуб, который всегда ставит перед собой максимальные цели во всех турнирах. Я приложу все силы, чтобы помочь команде в их достижении. Завершить карьеру в "Зените"? Пока об этом мыслей не было. Думаю только о каждом следующем матче. Конечно, если буду показывать высокий уровень игры, то буду продолжать карьеру столько, сколько позволит физическое состояние", - цитирует 29-летнего футболиста официальный сайт клуба.
Ерохин выступает за "Зенит" с 2017 года. Он перешёл из "Ростова" на правах свободного агента.
В составе "сине-бело-голубых" хавбек провёл 67 матчей, забил 15 голов и сделал 8 результативных передач.
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