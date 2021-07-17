Ерохин прокомментировал своё положение в "Зените"

Фото твиттер "Зенита"

Полузащитник питерского "Зенита" Александр Ерохин признался, что недоволен количеством игровой практики, однако видит в этом и позитив.

"Быть джокером тоже здорово, если получается в этом качестве приносить пользу клубу. Хотя, разумеется, мне бы хотелось чаще выходить с первых минут, иметь больше игрового времени", - сказал Ерохин.

В октябре хавбеку исполнится 32 года. Его контракт с "сине-бело-голубыми" истекает следующим летом.

В прошлом сезоне Ерохин сыграл за "Зенит" 31 матч, забил 8 голов и сделал 3 ассиста.

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