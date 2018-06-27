Ерохин пропустил тренировку сборной России

Сборная России продолжает готовиться к матчу 1/8 финала ЧМ-2018 против Испании.

Сегодня национальная команда тренировалась в Новогорске. Это занятие пропустил полузащитник Александр Ерохин, у которого травма стопы.

Все остальные футболисты работали без ограничений. Напомним, что матч Испания - Россия состоится 1 июля.

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