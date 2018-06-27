Ерохин пропустил тренировку сборной России

Теги россияиспанияалександр ерохин

Ерохин пропустил тренировку сборной России

Сборная России продолжает готовиться к матчу 1/8 финала ЧМ-2018 против Испании.

Сегодня национальная команда тренировалась в Новогорске. Это занятие пропустил полузащитник Александр Ерохин, у которого травма стопы.

Все остальные футболисты работали без ограничений. Напомним, что матч Испания - Россия состоится 1 июля.

Не пропустите: Сборная России попала в более благоприятную часть сетки плей-офф ЧМ. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Позорный матч в Волгограде: Япония вышла в плей-офф благодаря меньшему количеству карточек

Позорный матч в Волгограде: Япония вышла в плей-офф благодаря меньшему количеству карточек

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 30 60
2 ЦСКА Москва 30 58
3 Спартак Москва 30 56
4 Краснодар 30 54
5 Зенит Санкт-Петербург 30 53
6 Уфа 30 43
7 Арсенал Тула 30 42
8 Динамо Москва 30 40
9 Ахмат 30 39
10 Рубин 30 38
11 Урал 30 37
12 Ростов 30 37
13 Амкар 30 35
14 Анжи 30 24
15 Тосно 30 24
16 СКА Хабаровск 30 13
Полная таблица

топ-5 тегов