Ерохин: "Рад, что "Зенит" победил, игра с "Тосно" была трудной"



Полузащитник "Зенита" Александр Ерохин прокомментировал победу своей команды над "Тосно" (1:0) в матче третьего тура чемпионата России.

"Естественно, когда встречаются команды из одного региона — это дерби. Очень рад, что удалось победить. Сегодня была трудная игра. Хорошо, что забили в первом тайме и не пропустили во втором. "Тосно" затем проводило контратаки большими силами. Новички команды? Вы сами все видите, что они делают на поле", - приводят слова Ерохина российские СМИ.

Напомним, что "Зенит" одержал три победы в трех стартовых матчах Премьер-лиги.

Не пропустите: Кокорин забил свой 50-й гол в чемпионатах России. | http://soccernews.ru