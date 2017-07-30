Ерохин: "Рад, что "Зенит" победил, игра с "Тосно" была трудной"

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Ерохин: "Рад, что "Зенит" победил, игра с "Тосно" была трудной"
Полузащитник "Зенита" Александр Ерохин прокомментировал победу своей команды над "Тосно" (1:0) в матче третьего тура чемпионата России.

"Естественно, когда встречаются команды из одного региона — это дерби. Очень рад, что удалось победить. Сегодня была трудная игра. Хорошо, что забили в первом тайме и не пропустили во втором. "Тосно" затем проводило контратаки большими силами. Новички команды? Вы сами все видите, что они делают на поле", - приводят слова Ерохина российские СМИ.

Напомним, что "Зенит" одержал три победы в трех стартовых матчах Премьер-лиги.

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