Ерохин: "Россия могла дожать Иран"

Полузащитник сборной России Александр Ерохин прокомментировал ничейный результат в товарищеском матче с Ираном (1:1).

"Добавили свежести впереди, все-таки между матчами было два дня перерыва. Это была реакция на пропущенный мяч, нужно было отыгрываться. Мы могли дожать. Почему не было остроты? Немного не хватало контроля мяча, не совсем правильно выходили из обороны в атаку. Тренеры подсказали в перерыве, и этот аспект стал лучше. Про пропущенный гол? Пока ничего не говорили. Думаю, что разбор будет на следующем сборе. Посмотрим, почему так получилось.

Присутствие четырех зенитовцев на поле в конце матча сказалось на том, что сборная стала играть лучше? Когда выступаешь за национальную команду, не обращаешь на это внимания. Ты играешь за сборную", - приводят слова Ерохина российские СМИ.

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