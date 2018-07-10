Ерохин: "С первого дня работы с Черчесовым верили в него"
Полузащитник сборной России Александр Ерохин рассказал о доверии, которое его команда испытывала к главному тренеру Станиславу Черчесову.
"С первого дня работы под руководством Черчесова мы верили в успех. Даже несмотря на неудачи в контрольных играх. Верили в его слова, в его требования и методы работы. Было понимание - если будем четко выполнять рекомендации и установки тренерского штаба, то успех придет. Теперь мы видим, что все делалось правильно", - цитируют 28-летнего хавбека Известия.
Напомним, Бубнов назвал лучших игроков сборной России на Чемпионате Мира. | soccernews.ru
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