Ерохин: "Сами виноваты, что опустились на четвёртую строчку"

Теги зенит санкт-петербургалександр ерохин

Ерохин: "Сами виноваты, что опустились на четвёртую строчку"Полузащитник питерского "Зенита" Александр Ерохин прокомментировал неудачное выступление своей команды в текущем сезоне.

"Мы сами виноваты, что опустились на четвертую строчку. Допустили много ошибок и потеряли очки. В начале чемпионата все складывалось неплохо. Затем сказались травмы, где-то потеряли концентрацию. Нужно было сыграть на морально-волевых. В первом круге уступили "Арсеналу", иной раз должны были побеждать, но заканчивали матч вничью", - цитирует 28-летнего хавбека Чемпионат.

Напомним, сегодня "Зенит" сыграет против "Локомотива". | soccernews.ru

комментарии
Троглодит

Четвёртая - это не предел. Думаю, что "Зенит" закончит чемпионат на пятой.

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