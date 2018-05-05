Ерохин: "Сами виноваты, что опустились на четвёртую строчку"

Полузащитник питерского "Зенита" Александр Ерохин прокомментировал неудачное выступление своей команды в текущем сезоне.

"Мы сами виноваты, что опустились на четвертую строчку. Допустили много ошибок и потеряли очки. В начале чемпионата все складывалось неплохо. Затем сказались травмы, где-то потеряли концентрацию. Нужно было сыграть на морально-волевых. В первом круге уступили "Арсеналу", иной раз должны были побеждать, но заканчивали матч вничью", - цитирует 28-летнего хавбека Чемпионат.

Напомним, сегодня "Зенит" сыграет против "Локомотива". | soccernews.ru