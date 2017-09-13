Ерохин: "Серьезно относимся к "Вардару"

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Ерохин: "Серьезно относимся к "Вардару"

Хавбек "Зенита" Александр Ерохин прокомментировал предстоящий поединок с "Вардаром".

"Нам будет противостоять организованная команда, которая забила 4 гола "Фенербахче". Серьезно относимся к сопернику и будем действовать так, чтобы добиться положительного результата. У нас было достаточно времени, чтобы восстановиться. Нормальный график - матч через три дня на четвертый. С физическим состоянием всем хорошо" - приводят слова Ерохина российские СМИ.

Матч между "Вардаром" и "Зенитом" состоится завтра в 22:05.

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