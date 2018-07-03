Ерохин сравнил команду Черчесова со сборной 2008-го года

Полузащитник сборной России Александр Ерохин сравнил свой коллектив с национальной командой 2008-го года, которая стала бронзовым призером Чемпионата Европы.

"Мне сложно судить. Все-таки сейчас мы - другая команда. Из той сборной в нынешнем составе остались только Игорь Акинфеев, Владимир Габулов, Юрий Жирков и Сергей Игнашевич. Сейчас мы пишем свою историю и живем сегодняшним днем. Да и нет времени проводить параллели, нужно готовиться к следующей игре", - цитируют 28-летнего хавбека Известия.

Напомним, Сафин оценил выступление сборной России на ЧМ. | soccernews.ru