Ерохин: "У сборной России - хорошие перспективы на Чемпионате Мира"

Полузащитник сборной России Александр Ерохин высказался о перспективах своей команды на домашнем Чемпионате Мира.

"На мой взгляд, футбол, который тренерский штаб старается привить команде, должен дать результат. У сборной есть опыт выступления на крупном международном турнире, впереди год подготовки, так что у нашей команды на Чемпионате Мира - хорошие перспективы", - цитирует 27-летнего хавбека чемпионат.com.

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