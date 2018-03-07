Ерохин: "В матче с "РБ Лейпциг" будет более атакующая игра"

Полузащитник питерского "Зенита" Александр Ерохин высказался по предстоящему матчу своей команды против немецкого "РБ Лейпциг" в рамках 1/8 финала Лиги Европы.

"У нас было достаточно времени, чтобы подготовиться к этой игре, переключиться на нового соперника, на "Ред Булл", так что будем готовы. На матче с "Амкаром" чуть ли не семь человек стояли в защите. "Лейпциг" немного другую исповедует игру. Команда молодая, быстрая, мы увидим более атакующую игру. Конечно, в чемпионате России бывает быстрый футбол, в Лиге Европы были хорошие соперники, так что мы будем готовы", - цитирует 28-летнего хавбека Чемпионат.

Напомним, "Зенит" уже огласил заявку на матч с "РБ Лейпциг". | soccernews.ru