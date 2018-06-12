Ерохин: "В сборной подобрался хороший сплав опыта и молодости"

Полузащитник сборной России Александр Ерохин высказался о сравнениях коллектива Станислава Черчесова с командой, которая добилась успеха на Чемпионате Европы 2008-го года.

"На самом деле важно, что ребята, выступавшие на том Евро, сейчас в команде. Они могут поделиться своим опытом, теми эмоциями, которые пережили тогда. Проводят между командами аналогию в плане настроя, менталитета, желания, самоотдачи. Сейчас в команде - хороший сплав опыта и молодости", - цитирует 28-летнего хавбека ТАСС.

Напомним, Дзюба поделился ожиданиями от выступления на домашнем ЧМ. | soccernews.ru