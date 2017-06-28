Ерохин: "В "Зените" на каждой позиции играют одни из лучших футболистов в России"

Новичок "Зенита" Александр Ерохин дал комментарии по поводу своего перехода в питерский клуб.

"Впечатления положительные. Впереди много работы. Нужно будет в короткие сроки влиться в коллектив и постараться помочь команде по-максимуму. Предложение поступило через несколько дней после окончания чемпионата. Подумав, взвесив все за и против, посоветовавшись с семьей, я его принял. К уровню конкуренции готов. Если бы я не был к этому готов психологически, то не переходил бы в такую команду. Естественно, я понимаю, что в "Зените" на каждой позиции, в каждой линии играют одни из лучших футболистов в России. Конкуренция - это нормальный процесс, от этого игроки только растут и прибавляют" - цитирует 27-летнего футболиста официальный сайт клуба.

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