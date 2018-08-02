Ерохин вернулся к тренировкам с "Зенитом"

Полузащитник "Зенита" Александр Ерохин вернулся к тренировкам с командой, сообщают российские СМИ.

28-летний футболист был в отпуске после ЧМ-2018 и только сегодня приступил к занятиям на клубной базе.

Вероятнее всего, Ерохин сможет сыграть в матче второго тура чемпионата России против тульского "Арсенала", который состоится 4 августа.

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