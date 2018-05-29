Полузащитник "Зенита" и сборной России Александр Ерохин восстановился после травмы стопы и вернулся в строй.

Как сообщают российские СМИ, 28-летний футболист приступил к тренировкам в общей группе национальной команды.

Таким образом, Ерохин сможет принять участие в товарищеском матче против сборной Австрии, который состоится 30 мая в 21:45 мск.

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