Ерохин высказался о прогрессе сборной России после ЧМ-2018

Полузащитник "Зенита" и сборной России Александр Ерохин рассказал, что думает о результатах национальной команды. Об этом сообщает "Матч ТВ".

Напомним, что сборная России досрочно вышла в финал Евро-2020, обыграв команду Кипра (5:0).

"На данный момент в нашей сборной, помимо того, что она сильна как команда, каждый человек силен как индивидуальность, как личность. На поле ты играешь не только как футболист.

После того, как выстрелили на ЧМ, все ждали, что потом, возможно, будет спад. В этот момент нужно было сыграть так, как мы и сделали: добивались побед, поддерживали уровень позитива вокруг сборной, который был на ЧМ", - сказал Ерохин.

Напомним, 16 ноября сборная России сыграет с Бельгией на "Газпром Арене". Начало матча - в 20:00 (мск).

Россия с 21 баллом занимает 2 место у турнирной таблице.

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