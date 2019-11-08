Ерохин заменит Черышева в заявке сборной России

Тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым внёс изменения в заявку национальной команды на заключительные матчи квалификации Евро-2020.

Вместо травмированного вингера "Валенсии" Дениса Черышева на сбор вызван полузащитник "Зенита" Александр Ерохин.

Напомним, что 16 ноября россияне дома сыграют с Бельгией, а через три дня в гостях сразятся с Сан-Марино.

30-летний Ерохин в текущем сезоне сыграл за "Зенит" 15 матчей и забил 3 гола.

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