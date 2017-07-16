Эррера: "Барселона" не делала мне предложения"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андер Эррера прокомментировал слухи, которые связывали его с каталонской "Барселоной".

"Предложений от "Барселоны" не поступало, потому что я очень доволен своим положением в "Юнайтед". Я чувствую себя ценным, и я сосредоточен на своей команде", - приводит слова 27-летнего хавбека "красных дьяволов" sport.es.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" намерен предложить Эррере почти 50-миллионный контракт. | soccernews.ru