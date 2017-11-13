Эррера хочет остаться в "Манчестер Юнайтед"

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Эррера хочет остаться в "Манчестер Юнайтед"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андер Эррера намерен продолжить выступать за "красных дьяволов".

Как сообщает ESPN, несмотря на интерес со стороны "Атлетико" и "Барселоны", 28-летний футболист не хочет покидать "Олд Траффорд".

Напомним, что контракт Эрреры с "МЮ" истекает летом 2018 года, но у клуба есть опция продления соглашения ещё на один сезон.

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