Эррера и Сарабия близки к переходу в ПСЖ
ПСЖ в ближайшее время пополнится полузащитниками "Манчестер Юнайтед" Андером Эррерой и "Севильи" Пабло Сарабией, сообщает L’Equipe.
По сведениям издания, об трансферах будет объявлено в начале следующей неделе. Эррера достанется ПСЖ бесплатно, так как у него завершается контракт с "Манчестер Юнайтед". Что касается Сарабии, ПСЖ заплатит за него полную сумму отступных в размере 18 миллионов евро.
В минувшем сезоне 29-летний Эррера провел за "Манчестер Юнайтед" 28 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал три результативные передачи. 27-летний Сарабия принял участие в 52 матчах за "Севилью", забил 23 мяча и отдал 17 голевых передач.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16