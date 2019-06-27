Эррера и Сарабия близки к переходу в ПСЖ

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Эррера и Сарабия близки к переходу в ПСЖ
ПСЖ в ближайшее время пополнится полузащитниками "Манчестер Юнайтед" Андером Эррерой и "Севильи" Пабло Сарабией, сообщает L’Equipe.

По сведениям издания, об трансферах будет объявлено в начале следующей неделе. Эррера достанется ПСЖ бесплатно, так как у него завершается контракт с "Манчестер Юнайтед". Что касается Сарабии, ПСЖ заплатит за него полную сумму отступных в размере 18 миллионов евро.

В минувшем сезоне 29-летний Эррера провел за "Манчестер Юнайтед" 28 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал три результативные передачи. 27-летний Сарабия принял участие в 52 матчах за "Севилью", забил 23 мяча и отдал 17 голевых передач.

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