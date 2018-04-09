Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андер Эррера избежит наказания за плевок на герб "Манчестер Сити" во время субботнего дерби.

Как сообщает BBC, представители "горожан" решили не направлять жалобу в футбольную ассоциацию Англии по этому инциденту.

Напомним, что Эррера отрицает, что плюнул на герб "Сити" намеренно. | http://soccernews.ru