Эррера избежит наказания за плевок на герб "Манчестер Сити"
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андер Эррера избежит наказания за плевок на герб "Манчестер Сити" во время субботнего дерби.
Как сообщает BBC, представители "горожан" решили не направлять жалобу в футбольную ассоциацию Англии по этому инциденту.
Напомним, что Эррера отрицает, что плюнул на герб "Сити" намеренно. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|32
|84
|2
|Манчестер Юнайтед
|32
|71
|3
|Ливерпуль
|33
|67
|4
|Тоттенхэм
|32
|67
|5
|Челси
|31
|56
|6
|Арсенал Лондон
|32
|54
|7
|Бернли
|32
|49
|8
|Лестер Сити
|32
|43
|9
|Эвертон
|33
|41
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|32
|38
|11
|Борнмут
|33
|38
|12
|Уотфорд
|33
|37
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|32
|35
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|31
|33
|15
|Суонси Сити
|32
|32
|16
|Хаддерсфилд Таун
|33
|32
|17
|Кристал Пэлас
|33
|31
|18
|Саутгемптон
|32
|28
|19
|Сток Сити
|33
|27
|20
|Вест Бромвич Альбион
|33
|21