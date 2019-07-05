Эррера мог остаться в "Манчестер Юнайтед" при условии увеличения зарплаты более чем в 4 раза

Теги манчестер юнайтедпсжандер эррера

Эррера мог остаться в "Манчестер Юнайтед" при условии увеличения зарплаты более чем в 4 раза

Накануне ПСЖ объявил о переходе экс-полузащитника "Манчестер Юнайтед" Андера Эрреры.

Испанец покинул английский клуб в связи с истечением срока контракта. Стороны не сумели договориться о продлении соглашения.

По информации Goal.com, 29-летний хавбек хотел зарабатывать 20,3 миллиона евро в год. Это более чем в четыре раза превышало его прежний оклад - 4,6 миллиона.

Руководство "МЮ" на такие условия не пошло, поэтому Эррера ушёл в другой клуб.

Не пропустите: Видич может начать тренерскую карьеру в "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Зенит" поборется за форварда "Реала" Кристо

"Зенит" поборется за форварда "Реала" Кристо

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
Полная таблица

топ-5 тегов