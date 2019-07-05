Эррера мог остаться в "Манчестер Юнайтед" при условии увеличения зарплаты более чем в 4 раза
Накануне ПСЖ объявил о переходе экс-полузащитника "Манчестер Юнайтед" Андера Эрреры.
Испанец покинул английский клуб в связи с истечением срока контракта. Стороны не сумели договориться о продлении соглашения.
По информации Goal.com, 29-летний хавбек хотел зарабатывать 20,3 миллиона евро в год. Это более чем в четыре раза превышало его прежний оклад - 4,6 миллиона.
Руководство "МЮ" на такие условия не пошло, поэтому Эррера ушёл в другой клуб.
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|О
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|38
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|3
|Челси
|38
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|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
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|Лестер Сити
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|Вест Хэм Юнайтед
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|Уотфорд
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|Кристал Пэлас
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|Борнмут
|38
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|Бернли
|38
|40
|16
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|38
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|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
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|Хаддерсфилд Таун
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