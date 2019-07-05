Эррера мог остаться в "Манчестер Юнайтед" при условии увеличения зарплаты более чем в 4 раза

Накануне ПСЖ объявил о переходе экс-полузащитника "Манчестер Юнайтед" Андера Эрреры.

Испанец покинул английский клуб в связи с истечением срока контракта. Стороны не сумели договориться о продлении соглашения.

По информации Goal.com, 29-летний хавбек хотел зарабатывать 20,3 миллиона евро в год. Это более чем в четыре раза превышало его прежний оклад - 4,6 миллиона.

Руководство "МЮ" на такие условия не пошло, поэтому Эррера ушёл в другой клуб.

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