Эррера может уйти из ПСЖ

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Эррера может уйти из ПСЖ

Полузащитник ПСЖ Андер Эррера может сменить команду во время ближайшего трансферного окна, сообщает Le10Sport.

По сведениям издания, парижский клуб готов расстаться с 30-летним хавбеком, который не смог стать важным игроком основного состава.

Прошлым летом испанец перешёл из "Манчестер Юнайтед" в ПСЖ на правах свободного агента, заключив контракт до 2024 года.

В текущем сезоне Эррера сыграл за столичную команду 18 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист. Его зарплата - 8 миллионов евро.

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