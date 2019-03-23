Эррера намерен отклонить предложение ПСЖ

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андер Эррера определился со своим будущим, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, испанский хавбек намерен отклонить предложение ПСЖ, который готов платить ему 9 миллионов евро в год, и продлить контракт с "красными дьяволами".

Напомним, что действующее соглашение 29-летнего футболиста с манкунианским клубом истекает по окончании текущего сезона.

Эррера выступает за "МЮ" с 2014 года, сыграл 186 матчей и забил 20 голов.

Не пропустите: Будущее Погба в "Манчестер Юнайтед" под вопросом. | http://soccernews.ru