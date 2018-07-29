Эррера назвал причину крупного поражения "МЮ" от "Ливерпуля"



Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андер Эррера прокомментировал крупное поражение своей команды от "Ливерпуля" (1:4) в матче Международного кубка чемпионов.

"Итоговый результат это меньшее, чем нас беспокоит сейчас. В каждом матче мы играем одним и тем же составом. Это больше похоже на рождественский период, чем на предсезонные игры.

Сейчас мы просто играем и не думаем о результатах. Главное для нас это подготовиться к матчу первого тура чемпионата Англии с "Лестером", - приводит слова Эрреры официальный сайт клуба.

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